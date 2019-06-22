Рассекречены документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны России выложило сводки и донесения на своём сайте

О первом дне Великой Отечественной войны и бессмертном подвиге защитников Брестской крепости рассказывают документы, которые сегодня, 22 июня рассекретило Министерство обороны России. Уникальный архив содержит донесения, указы, а также доклады и воспоминания красноармейцев, написанные от руки. Защитники гарнизона проявили бесконечное мужество, потрясения от которого не скрывал даже враг.

Военное ведомство опубликовало фотокопии разведсводок, журналов боевых действий, переведенные трофейные документы вермахта. Из них становится ясно, что гитлеровские войска не ожидали встретить такое сопротивление. В донесениях советского командования говорится о первых победах бойцов дивизии: уничтожено 42 танка противника, 9 вражеских самолётов.

По оценке немецкого командования, душой сопротивления в Бресте был майор Пётр Гаврилов, он возглавил оборону Восточного форта. После массированной бомбардировки его отряд укрепился в казармах, откуда делал вылазки, до последнего отбивая атаки противника. Оставшись один, Гаврилов был тяжело ранен и попал в плен.

Гитлеровцев поразило мужество майора и они не стали его расстреливать. Очевидцы говорили, в лагерный госпиталь, где он находился, приезжали немецкие офицеры, чтобы посмотреть на русского героя. В опубликованных документах содержатся воспоминания оставшихся в живых защитников крепости, записанные сразу после войны, сообщает "ТВ Центр".

Кроме солдат и офицеров, в крепости находились их семьи. Женщины и дети, которых не успели эвакуировать, сполна познали ужас первых дней войны. Отец Валентины Сачковской служил в инженерном полку и в момент нападения был на службе. Она с матерью осталась дома и попала в плен. Фашисты отправили девочку в крепость с посланием.

На сайте Минобороны появился специальный раздел, где можно ознакомиться с десятками рассекреченных документов, раскрывающих неизвестные детали героической обороны Брестской крепости. В наградных листах - десятки фамилий. Меньшее что каждый может сделать для этих героев - помнить их воинский подвиг.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".