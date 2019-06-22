Как Грузия сама себя лишила российских туристов

Политические лозунги перекрыли доходы от туризма

Владимир Путин подписал указ о временном запрете авиасообщения с Грузией с 8 июля. Это вынужденная мера, которую приняли из-за напряжённой обстановки в Тбилиси. Она направлена на обеспечение защиты и безопасности наших граждан. Правительству Путин поручил принять меры для возвращения россиян на родину, сейчас в Грузии отдыхают до семи тысяч наших соотечественников.

Между тем протесты в Тбилиси не прекращаются: на площади перед зданием парламента снова собрались тысячи людей. Они требуют отставки министра внутренних дел, который накануне отдал приказ разогнать демонстрацию.

"Люди требуют ответственности Министерства внутренних дел и изменения политической избирательной системы, которая была бы намного более справедливой и которая предоставила бы справедливую площадку для всех политических партий", - заявила представитель партии "Европейская Грузия" Элен Хоштария.

В беспорядках пострадали около 240 человек, в том числе, и полицейские. Радикалы бросали в них камни, бутылки, рекламные конструкции. В ответ получали от стражей порядка слезоточивый газ и резиновые пули. Сотни участников акции задержаны и приговорены к административным арестам. Те, кто вышел им на смену во второй день протестов, ведут себя куда спокойнее. Однако, на площади снова звучат русофобские лозунги: Россию называют оккупантом.

Напомним, что проблема возникла из-за скандала на Межпарламентской ассамблее православия. Оппозиционных политиков, а затем и их сторонников на улицах почему-то возмутило, что организаторы усадили в кресло председателя грузинского парламента депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Так требовал протокол, пояснил генсек организации Андреас Михаилидис, он призвал Тбилиси взять на себя ответственность за инцидент.

То, что российский вопрос был лишь поводом для оппозиционеров, чтоб как следует развернуться. стало понятно сразу. Сегодня в Грузии звучат призывы к революции, ситуация взрывоопасная, сообщает "ТВ Центр".

В первую очередь под ударом - российские туристы, это тысячи человек. Поэтому указ Владимира Путина о запрете полётов в Грузию - вынужденная мера. МИД уже выпустил рекомендацию не посещать стану. Перевозчики, в свою очередь, переориентировались на вывоз россиян. Туроператоры прекратили продавать путёвки и готовы возмещать деньги за те, что уже куплены.

Не секрет, что россиян в Грузии больше, чем туристов из других стран. И местные жители крайне обеспокоены. Только по самым скромным оценкам, экономические потери страны от прекращения поездок наших граждан составят полмиллиарда долларов в год. Впрочем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже сообщил: решение Владимира Путина может быть пересмотрено после того, как обстановка нормализуется.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".