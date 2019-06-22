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Коломойский в открытую издевается над Зеленским

10:44
  • суббота
  • 22 июня 2019

Олигарх не готов финансировать проекты президента

Украинские раскольники избили прихожанок одного из храмов, это произошло при попытке захватить церковное здание. Нетрезвые мужчины нанесли женщинам и старикам тяжёлые травмы. Последствия массовой драки ужасают: у одной прихожанки сломан нос, у другой сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми побоями.

Но проблемы и последствия церковного раскола мало волнуют избранную власть. Сейчас самое главное - предстоящие парламентские выборы. Красноречие депутатов касается только избранных тем. Одна из таких - восстановление экономики страны. Как именно это будет делать новый президент, пока не понятно. Планы, однако, амбициозные: попасть в десятку престижных мировых рейтингов и восстановить инфраструктуру Донбасса.

Помочь с реализацией Владимир Зеленский попросил крупнейших меценатов Украины, среди которых и олигарх Игорь Коломойский. Тот, в свою очередь, успел заявить, что о планах президента он не в курсе, но готов помочь материально с покраской ларьков. Посетовал, что по иску ПриватБанка британский суд дал ему право тратить на нужды повседневной жизни не более 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Пока же на волне успеха прошедших выборов, партия "Слуга народа" предварительно занимает первое место по всем соцопросам. А вот рейтинг Петра Порошенко с его партией "Европейская солидарность" уменьшается в геометрической прогрессии. По предварительным опросам, его партию практически догнали даже новички из "Голоса" во главе с рок-музыкантом Станиславом Вакарчуком, сообщает "ТВ Центр".

Извечный оппонент экс-президента Михаил Саакашвили, которого все же допустили на политическую арену, ликует и в открытую издевается над предыдущим президентом Украины.  "Порошенко смотрит на нас с билбордов, как хитрый кот. Ну еще раз проголосуйте за меня, пожалуйста. Я вас поведу в Европу! Какая к черту Европа с Порошенко? Европа у них давно уже есть. У них виллы в Европе, счета в Европе, у них всё хорошо!", - говорит Саакашвили.

Граждане Незалежной устали от новых, хорошо забытых старых лозунгов и не готовы уже вдохновенно идти за мифическим обещанием, что "Украина це Европа". Особенно на волне очередных повышении тарифов на ЖКХ.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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