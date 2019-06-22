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В Минске открылись II Европейские игры

10:56
  • суббота
  • 22 июня 2019

Сборная России уже поставила первый рекорд

В Минске открылись вторые Европейские игры, церемония проходила на стадионе "Динамо". Среди почётных гостей на трибуне рядом с президентом Белоруссии Александром Лукашенко был российский премьер Дмитрий Медведев. Флаг нашей страны вынес семикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко.

Соревнования пройдут в белорусской столице до 30 июня. Будут разыграны 200 комплектов медалей в 15 дисциплинах Участие в играх примут более четырёх тысяч атлетов, сообщает "ТВ Центр". Уже стартовали соревнования по дзюдо, велоспорту и художественной гимнастике. От сборной России в Минск отправилась делегация из 250 спортсменов, что стало рекордом.

 

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