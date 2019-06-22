ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жара и ливни: погода испытывает россиян на прочность

11:25
  • суббота
  • 22 июня 2019

В Сочи затопило улицы, в Москве ждут новый температурный рекорд

Сочи оказался во власти мощного циклона: город накрыли проливные дожди, шквалистый ветер и грозы. Затоплены десятки улиц, ураган повалил деревья. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Тучи стали сгущаться ещё вечером 21 июня. Надвигающаяся стихия заворожила отдыхающих, которые не спешили покидать побережье Чёрного моря. Несмотря на устрашающие вспышки молнии, люди не  расходились и в Олимпийском парке. После изнуряющей жары они радовались сильному освежающему ветру.

Но самый пик непогоды пришёлся на ночные часы. Мощные разряды молний  стали объектом любителей фотоохоты. Соцсети пополнились эффектными кадрами электрических разрядов, буквально разрывающих своими вспышками небо. От такой стихии не спасали зонты. Всего лишь за час центр Сочи оказался затопленным, сообщает "ТВ Центр". 

В районе морвокзала на проезжей части вода поднялась на полметра. В этом потоке автомобили больше были похожи на крокодилов медленно плывущих по реке.

Сильный дождь прошел и в Санкт-Петербурге. Затопленными оказались не только многие улицы. Вода просочилась на первые этажи некоторых жилых домов и торговых центров. Температура воздуха в северной столице опустилась на 10 градусов.

А в Москве синоптики сегодня ожидают новый температурный рекорд. Самую жаркую погоду в этот день фиксировали в 1917 году. Тогда термометры показывали 32 градуса, но 22 июня ожидается на градус выше. Необычайно жаркий июнь синоптики объясняют блокирующим антициклоном. Но уже завтра, 23 июня в столице станет немного прохладней: температура воздуха упадёт до 25 градусов.

Екатерина Гоголева,  "ТВ Центр".

Главное сегодня
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
Жаркая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.