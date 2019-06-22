Жара и ливни: погода испытывает россиян на прочность

В Сочи затопило улицы, в Москве ждут новый температурный рекорд

Сочи оказался во власти мощного циклона: город накрыли проливные дожди, шквалистый ветер и грозы. Затоплены десятки улиц, ураган повалил деревья. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Тучи стали сгущаться ещё вечером 21 июня. Надвигающаяся стихия заворожила отдыхающих, которые не спешили покидать побережье Чёрного моря. Несмотря на устрашающие вспышки молнии, люди не расходились и в Олимпийском парке. После изнуряющей жары они радовались сильному освежающему ветру.

Но самый пик непогоды пришёлся на ночные часы. Мощные разряды молний стали объектом любителей фотоохоты. Соцсети пополнились эффектными кадрами электрических разрядов, буквально разрывающих своими вспышками небо. От такой стихии не спасали зонты. Всего лишь за час центр Сочи оказался затопленным, сообщает "ТВ Центр".

В районе морвокзала на проезжей части вода поднялась на полметра. В этом потоке автомобили больше были похожи на крокодилов медленно плывущих по реке.

Сильный дождь прошел и в Санкт-Петербурге. Затопленными оказались не только многие улицы. Вода просочилась на первые этажи некоторых жилых домов и торговых центров. Температура воздуха в северной столице опустилась на 10 градусов.

А в Москве синоптики сегодня ожидают новый температурный рекорд. Самую жаркую погоду в этот день фиксировали в 1917 году. Тогда термометры показывали 32 градуса, но 22 июня ожидается на градус выше. Необычайно жаркий июнь синоптики объясняют блокирующим антициклоном. Но уже завтра, 23 июня в столице станет немного прохладней: температура воздуха упадёт до 25 градусов.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".