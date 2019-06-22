Трамп пригрозил Ирану невиданными разрушениями

Когда Вашингтон начнёт войну с Тегераном

Дональд Трамп снова грозит Ирану. На этот раз глава Белого дома пообещал невиданные разрушения в случае, если Вашингтон всё-таки начнёт войну с Тегераном. Президент сделал воинственные заявления в эфире телеканала NBC.

При этом Трамп отметил, что не хочет такого развития событий. "Я не стремлюсь к этому", - сказал президент.

Напряжённая ситуация вокруг Ирана сложилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух нефтяных танкерах произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за случившееся на Иран, Тегеран обвинения отрицает. 20 июня стало известно, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив.

После этого Дональд Трамп, по данным газеты The New York Times, принял решение о нанесении удара по Ирану, но за 10 минут до начала атаки отменил её. Журналисты издания узнали о том, глава Белого дома передумал наносить удар по иранским объектам после совета одного из своих любимых ведущих Fox News Такера Карлсона.