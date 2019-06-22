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В НАТО сделано заявление о войне с Россией

12:08
  • суббота
  • 22 июня 2019

Альянс хочет усилить своё присутствие в странах Балтии

В НАТО всерьёз обсуждают возможный военный конфликт с Россией. В опубликованном докладе "Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО" говорится о том, что в страны Балтии необходимо отправить ещё больше американских войск. Авторы документа полагают, что Москва рассматривает Латвию, Литву и Эстонию исключительно в призме разрушения архитектуры безопасности Европы.

"За последние десять лет Россия продемонстрировала намерение подорвать архитектуру европейской безопасности. Риск военного конфликта между НАТО и Россией низкий, однако нельзя его не рассматривать как вероятность", - говорится в докладе.

Между тем военные стран Балтии до сих пор используют советскую технику для обороны своих стран. Недавно в США прозвучало предложение выделять им кредиты на закупку американской техники для того, чтобы не зависеть от Москвы, у которой они вынуждены покупать запчасти.

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