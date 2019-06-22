Зеленского обвинили в неумении разговаривать с людьми

Президента раскритиковал один из его предшественников

Владимиру Зеленскому досталось от первого президента Украины. Леонид Кравчук раскритиковал команду нового главы государства за отсутствие в ней согласия. Представители Зеленского, по мнению Кравчука, высказывают разные точки зрения и им нельзя этого позволять.

Соратники вновь избранного президента зачастую говорят от своего имени, донося до публики частные мнения. Такого в политике быть не должно. "Я сейчас наблюдаю очень пониженное и примитивное отношение к слову как таковому. И не только к самому слову, но и к его автору", - сказал экс-президент в эфире украинского телеканала NewsOne.

Кравчук не забыл похвалить себя. Он отметил, что в его администрации было все иначе: с народом могли общаться только он сам и его пресс-секретарь. Если Зеленскому трудно работать, то пусть спустится в шахту, посоветовал первый президент Украины шестому.