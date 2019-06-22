Жену Бари Алибасова экстренно госпитализировали с удушьем

Лидия Федосеева-Шукшина страдает от астмы

Жена Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина почувствовала себя плохо, когда находилась дома. Актрисе вызвали скорую.

К приезду медиков Федосеева-Шукшина начала испытывать удушье. Врачи провели ей ингалирование и забрали в больницу. Известно, что 80-летняя артистка страдает от бронхиальной астмы, пишет Telegram-канал Baza.

Не так давно из больницы выписали мужа Федосеевой-Шукшиной. Бари Алибасов провел несколько дней в реанимации после того, как случайно выпил средство для прочистки труб. Сейчас продюсер проходит реабилитацию.