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Жену Бари Алибасова экстренно госпитализировали с удушьем

10:27
  • суббота
  • 22 июня 2019

Лидия Федосеева-Шукшина страдает от астмы

Жена Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина почувствовала себя плохо, когда находилась дома. Актрисе вызвали скорую.
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К приезду медиков Федосеева-Шукшина начала испытывать удушье. Врачи провели ей ингалирование и забрали в больницу. Известно, что 80-летняя артистка страдает от бронхиальной астмы, пишет Telegram-канал Baza.

Не так давно из больницы выписали мужа Федосеевой-Шукшиной. Бари Алибасов провел несколько дней в реанимации после того, как случайно выпил средство для прочистки труб. Сейчас продюсер проходит реабилитацию.

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