ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

К бросившему пить Джонсону срочно вызвали полицию

12:57
  • суббота
  • 22 июня 2019

Поступили жалобы от соседей на женские крики

К эпатажному политику Борису Джонсону приезжала полиция. Её вызвали соседи, сообщившие о женских криках, раздававшихся из квартиры экс-мэра Лондона.  Стражи порядка прибыли на место и поговорили со всеми жильцами, никаких правонарушений и явных причин для беспокойства не выявлено, заявили в Скотленд-ярде.

Инцидент произошёл в ночь с 20 на 21 июня, спустя считанные часы после того, как Джонсон наряду с главой МИД Джереми Хантом вышел в финал гонки за премьерское кресло, сообщает РИА Новости.

Известно, что Джонсон, прославившийся своими резкими заявлениями, сейчас живёт с 31-летней подругой Кэрри Саймондс, которая моложе его на 23 года. Как писали британские СМИ, под её воздействием политик отказался от алкоголя, постригся и похудел. До этого Джонсон состоял  в браке с Мариной Уилер, в сентябре 2018 года она подала на развод из-за  очередной измены мужа.

Главное сегодня
Борис Джонсон
Борис Джонсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.