К бросившему пить Джонсону срочно вызвали полицию

Поступили жалобы от соседей на женские крики

К эпатажному политику Борису Джонсону приезжала полиция. Её вызвали соседи, сообщившие о женских криках, раздававшихся из квартиры экс-мэра Лондона. Стражи порядка прибыли на место и поговорили со всеми жильцами, никаких правонарушений и явных причин для беспокойства не выявлено, заявили в Скотленд-ярде.

Инцидент произошёл в ночь с 20 на 21 июня, спустя считанные часы после того, как Джонсон наряду с главой МИД Джереми Хантом вышел в финал гонки за премьерское кресло, сообщает РИА Новости.

Известно, что Джонсон, прославившийся своими резкими заявлениями, сейчас живёт с 31-летней подругой Кэрри Саймондс, которая моложе его на 23 года. Как писали британские СМИ, под её воздействием политик отказался от алкоголя, постригся и похудел. До этого Джонсон состоял в браке с Мариной Уилер, в сентябре 2018 года она подала на развод из-за очередной измены мужа.