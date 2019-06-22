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Путин сделал важное заявление о судьбе Курил

12:40
  • суббота
  • 22 июня 2019

Острова Россия не отдаст

Российский флаг над Курилами не будет спущен, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". Глава государства отвечал на соответствующий вопрос о судьбе спорных территорий в программе "Вести в субботу". "Ну, нет. Таких планов у нас нет", - сказал Путин.

Напомним, что Япония оспаривает принадлежность четырёх островов Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. После окончания Второй мировой воны, в 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

В 2018 году переговоры о судьбе Курильских островов продолжились на уровне лидеров России и Японии, также запущен процесс дипломатических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

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