Путин сделал важное заявление о судьбе Курил

Острова Россия не отдаст

Российский флаг над Курилами не будет спущен, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". Глава государства отвечал на соответствующий вопрос о судьбе спорных территорий в программе "Вести в субботу". "Ну, нет. Таких планов у нас нет", - сказал Путин.

Напомним, что Япония оспаривает принадлежность четырёх островов Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. После окончания Второй мировой воны, в 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

В 2018 году переговоры о судьбе Курильских островов продолжились на уровне лидеров России и Японии, также запущен процесс дипломатических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.