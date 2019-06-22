Что делать россиянам, купившим билет в Грузию

Туристам не стоит беспокоиться: им вернут деньги

В связи с нестабильной ситуацией в Грузии россиянам не рекомендовали визиты в эту страну. Официальное заявление сделано на уровне МИД, а президент Владимир Путин распорядился прекратить авиасообщение с Грузией с 8 июля.

В Ростуризме оперативно отреагировали на решение о приостановке полётов в Грузию и рассказали, что делать россиянам, купившим туры в эту страну. Там отметили, что россияне вправе требовать возврата денег в связи с временным запретом на осуществление воздушных перевозок.

В ведомстве отметили, что при расторжении договора туристу должны вернуть сумму, равную общей цене туристического продукта. Если договор предполагается расторгнуть уже на месте, то туристу вернут деньги в размере, пропорциональном стоимости не оказанных услуг.

Такая же ситуация с купленными авиабилетами с вылетом до 8 июля: пассажиры имеют право вернуть деньги в соответствии с тарифом. Если же дата вылета была после 8 июля, то вернуть можно сумму в полном объёме.

Между тем все шесть российских авиакомпаний, выполняющие регулярные рейсы в Грузию, фиксируют массовую сдачу авиабилетов. Представители перевозчиков также сообщают, что готовы обеспечить вывоз россиян из Грузии и после 8 июля, но только через аэропорты соседних стран.