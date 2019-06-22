ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин почтил память героев войны в Александровском саду

14:04
  • суббота
  • 22 июня 2019

В церемонии приняли участие ветераны и политики

В День памяти и скорби президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата. Глава государства почтил минутой молчания память защитников Отечества, которые погибли в боях против немецко-фашистских захватчиков. В церемонии также приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, члены правительства, депутаты Госдумы и представители ветеранских организаций. Перед собравшимися торжественным маршем прошли военнослужащие, сообщает "ТВ Центр".

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В четыре часа утра армия нацистской Германии напала на Советский Союз. День памяти и скорби установлен Указом президента России в 1996 году. Сегодня по всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны, проходит акция "Свеча памяти".

Главное сегодня
Владимир Путин и Дмитрий Медведев в День памяти и скорби
Владимир Путин и Дмитрий Медведев в День памяти и скорби
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в День памяти и скорби принимает участие в церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в День памяти и скорби принимает участие в церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.