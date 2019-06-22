Путин почтил память героев войны в Александровском саду

В церемонии приняли участие ветераны и политики

В День памяти и скорби президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата. Глава государства почтил минутой молчания память защитников Отечества, которые погибли в боях против немецко-фашистских захватчиков. В церемонии также приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, члены правительства, депутаты Госдумы и представители ветеранских организаций. Перед собравшимися торжественным маршем прошли военнослужащие, сообщает "ТВ Центр".

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В четыре часа утра армия нацистской Германии напала на Советский Союз. День памяти и скорби установлен Указом президента России в 1996 году. Сегодня по всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны, проходит акция "Свеча памяти".