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В "Сокольниках" с карусели упали трое школьников

14:20
  • суббота
  • 22 июня 2019

Пострадавшие доставлены в больницу с травмами

В московском парке "Сокольники" с карусели упали трое школьников 9-12 лет. Они доставлены в больницу, врачи оценивают состояние пострадавших как средней тяжести, без угрозы для жизни.

Инцидент произошёл утром 22 июня. На аттракционе "Колобок" вылетел один из болтов крепления кабины и трое детей упали на землю. Полиция проводит проверку, по факту падения школьников с карусели возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлию Иванову.

Аттракцион "Колобок" сейчас не работает, его сотрудники дают показания следователям. Уже известно, что во время эвакуации после поломки персонал, который обслуживает площадку аттракционов, нарушил технику безопасности.

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Аттракцион "Колобок" в Сокольниках
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