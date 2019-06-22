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На Украине зреет новый Майдан

14:45
  • суббота
  • 22 июня 2019

О массовых протестах предупредил известный политик

На Украине предупредили о новом Майдане. Недовольство из-за возможной отмены закона о языке может выплеснуться на улицы, напугал граждан Незалежной вице-премьер страны Вячеслав Кириленко. Так политик прокомментировал у себя в Twitter решение группы депутатов оспорить закон в Конституционном суде.

Ожидаемое событие. Реально защитить украинский язык могут только люди: значит, не за горами новый языковой Майдан.

Напомним, что в апреле 2019 года на Украине был принят закон о языке, который подразумевает использование во всех сферах жизни исключительно украинской мовы. Это распространяется на органы государственной власти,  социальные учреждения и предприятия сферы обслуживания. Борьбу с русским языком власти Украины начали пять лет назад, после победы Евромайдана.

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