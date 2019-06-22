Кадыров назвал виновника событий в Грузии

Антироссийские настроения подогреваются Западом

Рамзан Кадыров внимательно следит за событиями в Грузии и переживает за судьбу страны. Свой пост в Telegram глава Чечни начал с недвусмысленного напоминания: "Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров. В России по неофициальным данным почти миллион грузин. Наши народы связаны вековыми узами дружбы и единства".

Далее Кадыров предположил, что из-за действий антироссийских радикалов пляжи, рестораны, отели и кафе опустеют. Руководитель Чеченской республики назвал и виновных в происходящем. По его мнению, грузинских политиканов настроили против России подогреваемые Западом силы.

20 июня в Тбилиси начались беспорядки после того, как российский депутат Сергей Гаврилов открыл в парламенте заседание Ассамблеи православия. Некоторым политикам показалось, что он занял не своё место в зале заседаний. В знак протеста часть участников встречи покинула парламент, а вечером радикалы попытались взять задние штурмом. В столкновениях с полицией пострадали почти 250 человек.

Президент России Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Грузией с 8 июля, а МИД рекомендовал россиянам не посещать эту страну.