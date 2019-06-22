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Мнение политолога: Украина могла потерять Крым в 90-х годах

15:54
  • суббота
  • 22 июня 2019

С этим мало кто спорит в Незалежной

Возвращение Крыма в состав России было делом времени. Если бы в 90-х годах президентом России был Владимир Путин, то республика вернулась бы в родную гавань ещё тогда. Это признали украинские эксперты.

В эфире телеканала NewsOne политолог Олег  Волошин  напомнил, почему в 90-х годах Крым в составе независимой Украины получил особый статус автономии. "Если бы мы не предоставили её (автономию) в 94-м году, у нас Крыма бы не было уже тогда", – сказал он.

Волошин признался, что многие на Украине были уверены в неизбежности воссоединения Крыма с Россией. "Мы до сих пор живём в едином культурном и информационном пространстве в той или иной степени. Мы почему-то считали, что, выйдя из этой империи, мы можем вести себя так, как ведет себя Польша или даже страны Балтии, хотя прекрасно понимали, что у нас другая история, другой характер отношений", - сказал политолог, оценивая произошедший в 1991 году развал СССР и последующие события.

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