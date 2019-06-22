После заявления Шепелева о сыне Фриске в Сеть слили фото подросшего Платона

Мальчик очень похож на маму

В Сети впервые за много лет появилась фотография сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Шестилетний Платон очень похож на свою маму, сделали вывод пользователи Instagram.

Фото и короткое видео опубликованы на фан-странице Платона. В Instagram же отца мальчика - Дмитрия Шепелева - нет ни одной фотографии сына, сделанной в анфас или в профиль. Недавно телеведущий выступил с заявлением, в котором объяснил – почему он не показывает своего сына и не публикует его фотографии. Он не хочет, чтобы к Платону было приковано излишнее внимание. Шепелев сослался на свой опыт, когда чувствовал себя крайне неловко при встречах с поклонниками.

Отец осознает, что и Платон может стать публичным человеком: известным музыкантом, футболистом или учёным. Тогда он сам и решит - нужно ему внимание публики или нет. "А пока я за него отвечаю. Хочу, чтобы он жил спокойно", - заявил телеведущий.