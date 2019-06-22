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В Москве внепланово проверят все аттракционы

16:31
  • суббота
  • 22 июня 2019

Решение принято после ЧП в парке "Сокольники"

В Москве внепланово проверят все аттракционы. Этим займётся Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) совместно со службами столичного департамент культуры. Решение принято после инцидента в парке "Сокольники", где утром 22 июня трое школьников получили травмы после остановки карусели.

Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, проверять будут не только техническое состояние аттракционов, но и организационно-разрешительную документацию на них.

Напомним, что на аттракционе «Колобок» сломался болт оси крепления кабины, в результате чего пострадали трое детей. В пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что двое пострадавших были отправлены в травмпункт, один - в детскую больницу. Угрозы для их жизни нет. После ЧП в парке Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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