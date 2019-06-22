Чудом выжившего Алибасова грозились убить у Малахова

На ослабленного продюсера набросилась известная певица

На ещё не отошедшего от отравления "Кротом" Бари Алибасова набросилась певица Марина Хлебникова. В студии программы "Привет, Андрей!" кипели нешуточные страсти: телеведущий пригласил коллег и друзей продюсера, которого врачи Института имени Склифосовского вытащили с того света. Присутствовал и сам пострадавший от отравы Бари Алибасов.

Увидев ослабленного продюсера Хлебникова набросилась на него с криками. «Как ты мог?! Убила бы!», - вскричала певица.

Правда, гости студии сразу же переключились с отравившегося Алибасова на сильно похудевшую Хлебникову, пишет "Газета.ру". Гостей студии встревожило не поведение исполнительницы, а её болезненный внешний вид. «Марина! Что с вами? Вы не узнаваемы», - подметил один из участников программы.

Напомним, что 4 июня, за два дня до своего 72-летия основатель и продюсер группы "На-На" Бари Алибасов выпил по ошибке жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали у него сильнейшие ожоги желудка, пищевода и дыхательных путей. Несколько дней Алибасов пробыл в медикаментозной коме, из-за чего у него частично отказала память. Сегодня, 22 июня стало известно о том, что его супруга Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована с приступом удушья.