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Космонавтам запретят ругаться матом

17:40
  • суббота
  • 22 июня 2019

Разработан Кодекс профессиональной этики космонавтов

В корпорации "Роскосмос" разработали Кодекс профессиональной этики космонавтов, в проекте приказа содержатся этические правила поведения. В частности, космонавтам запретят использовать нецензурную лексику и непристойные выражения.  Им нужно будет воздерживаться от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения.

Также представители звёздного отряда должны будут вести здоровый образ жизни и соответствовать общепринятому деловому стилю. За нарушения космонавтов могут наказать: в Кодексе прописаны критерии оценки профессиональной деятельности, которые будут учитываться при проведении аттестаций и применении мер поощрения и взыскания, сообщает ТАСС.

Основными принципами профессионального поведения российских космонавтов станут законность, справедливость, профессионализм, ответственность и гуманность.

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