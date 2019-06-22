ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано видео нападения на российских журналистов в Грузии

18:00
  • суббота
  • 22 июня 2019

Националисты провоцировали съёмочную группу "России 24"

В центре Тбилиси националисты напали на съёмочную группу телеканала "Россия 24". Всё произошло стремительно быстро: корреспондент Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев туристического агентства, к нему подошли несколько молодых людей и начали оскорблять журналиста.

В адрес корреспондента и оператора посыпались ругательства и националистические лозунги, затем нападавшие стали плеваться и  попытались избить россиян. За них вступился муж хозяйки турагенства: мужчина встал между сотрудниками телеканала и нападающими.

Напомним, что в связи с событиями в Грузии россиянам не рекомендовали визиты в эту страну. Официальное заявление сделано на уровне МИД, а президент Владимир Путин распорядился прекратить авиасообщение с Грузией с 8 июля.

Причиной столь жёстких мер стали события у грузинского парламента, который пытались взять штурмом представители радикальной оппозиции. В столкновениях с полицией пострадали около 250 человек.

Главное сегодня
Беспорядки в Грузии
Беспорядки в Грузии
Беспорядки в Грузии
Беспорядки в Грузии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.