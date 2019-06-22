Опубликовано видео нападения на российских журналистов в Грузии

Националисты провоцировали съёмочную группу "России 24"

В центре Тбилиси националисты напали на съёмочную группу телеканала "Россия 24". Всё произошло стремительно быстро: корреспондент Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев туристического агентства, к нему подошли несколько молодых людей и начали оскорблять журналиста.

В адрес корреспондента и оператора посыпались ругательства и националистические лозунги, затем нападавшие стали плеваться и попытались избить россиян. За них вступился муж хозяйки турагенства: мужчина встал между сотрудниками телеканала и нападающими.

Напомним, что в связи с событиями в Грузии россиянам не рекомендовали визиты в эту страну. Официальное заявление сделано на уровне МИД, а президент Владимир Путин распорядился прекратить авиасообщение с Грузией с 8 июля.

Причиной столь жёстких мер стали события у грузинского парламента, который пытались взять штурмом представители радикальной оппозиции. В столкновениях с полицией пострадали около 250 человек.