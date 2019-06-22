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Известный российский рэпер страшно похудел из-за рака

18:42
  • суббота
  • 22 июня 2019

У музыканта заболевание лимфатической системы

Известный московский рэпер Саша Скул сообщил, что у него рак. Врачи обнаружили у музыканта опухоль в лимфатической системе. Судя по фотографиям в Instagram, Саша резко теряет вес. Сейчас он проходит курс агрессивной химиотерапии.

О своём состоянии музыкант пишет в соцсетях. Его радует поддержка поклонников, а также жены и дочери. Саша Скул сравнивает себя с главным героем сериала «Во все тяжкие», который тоже страдал от рака.

Также рэпера поддерживают звезды. Дочь Валерии Анна Шульгина организовала благотворительный концерт. Собранные деньги пойдут на помощь музыканту, пишет Тeleprogramma.pro.

Саша Скул родился 2 июня 1989 года в Братске. В феврале 2019 года в соцсети ВКонтакте появилась информация о том, что в этот день он умер в возрасте 29 лет. Новость попала в СМИ, но позже выяснилось, что информация о смерти оказалась фейком с целью пиара.

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Саша Скул
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