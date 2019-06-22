Россия закрывает небо для грузинских авиакомпаний

Запрет начнёт действовать с 8 июля

Вслед за приостановкой полётов российских авиакомпаний в Грузию, Москва вводит аналогичный запрет на полёты грузинских перевозчиков в Россию. Он начнёт действовать с 8 июля, сообщили в Министерстве транспорта.

В ведомстве утверждают, что проблема кроется в просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность: грузинская сторона должна почти 800 тысяч долларов и 600 тысяч рублей без учета пени. В Тбилиси признали факт задолженности еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасили её.

Приостановка полётов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности.

Ранее Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Причиной послужили вопросы безопасности россиян после массовых протестных акций в Тбилиси. Во время беспорядков 20 июня у здания парламента Грузии пострадали 240 человек, в том числе, более 30 журналистов. Сегодня, 22 июня в центре Тбилиси националисты напали на съёмочную группу телеканала "Россия 24".