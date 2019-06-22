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Стало известно, почему Меган Маркл и принц Гарри прячут своего ребенка

20:14
  • суббота
  • 22 июня 2019

Герцогиня Сассекская слишком сильно опекает первенца

В День отца принц Гарри поделился в Instagram новым фото своего сына Арчи. На снимке часть лица мальчика была закрыта рукой папы.
Первые фото сына Меган Маркл и принца Гарри

Поклонники королевской семьи были удивлены этому, ведь старший брат герцога Сассекского принц Уильям знакомил народ со своими детьми сразу после их рождения, а Кейт Миддлтон и вовсе очень любит показывать фото своих малышей. Эксперт по воспитанию детей Виктория Дженнингс рассказала, с чем связано желание Гарри и Меган скрыть Арчи от посторонних глаз.

По ее словам, пара очень щепетильно относится к малышу и не готова делить его с посторонними людьми. Из-за этого же Меган отказалась показывать малыша Арчи сразу после его рождения, хоть того и требовала королевская традиция, передает Daily Express.

"Герцог и герцогиня проводят первые месяцы, узнавая своего ребенка. Они хотят анонимности, как и многие родители, и я полностью понимаю их. Всем детям должна предоставляться анонимность, и если Меган и Гарри предпочитают держать Арчи подальше от внимания, тогда их желания должны уважаться. В конце концов, в воспитании детей нет ничего правильного или неправильного, и нельзя осуждать их за то, что они желают лучшего для своего ребенка", - отметила эксперт.

Напомним, Меган Маркл родила принцу Гарри первенца 6 мая. Малыша назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Он стал седьмым в очереди на престол.

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