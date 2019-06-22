Стало известно, почему Меган Маркл и принц Гарри прячут своего ребенка

Герцогиня Сассекская слишком сильно опекает первенца

В День отца принц Гарри поделился в Instagram новым фото своего сына Арчи. На снимке часть лица мальчика была закрыта рукой папы.

Поклонники королевской семьи были удивлены этому, ведь старший брат герцога Сассекского принц Уильям знакомил народ со своими детьми сразу после их рождения, а Кейт Миддлтон и вовсе очень любит показывать фото своих малышей. Эксперт по воспитанию детей Виктория Дженнингс рассказала, с чем связано желание Гарри и Меган скрыть Арчи от посторонних глаз.

По ее словам, пара очень щепетильно относится к малышу и не готова делить его с посторонними людьми. Из-за этого же Меган отказалась показывать малыша Арчи сразу после его рождения, хоть того и требовала королевская традиция, передает Daily Express.

"Герцог и герцогиня проводят первые месяцы, узнавая своего ребенка. Они хотят анонимности, как и многие родители, и я полностью понимаю их. Всем детям должна предоставляться анонимность, и если Меган и Гарри предпочитают держать Арчи подальше от внимания, тогда их желания должны уважаться. В конце концов, в воспитании детей нет ничего правильного или неправильного, и нельзя осуждать их за то, что они желают лучшего для своего ребенка", - отметила эксперт.

Напомним, Меган Маркл родила принцу Гарри первенца 6 мая. Малыша назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Он стал седьмым в очереди на престол.