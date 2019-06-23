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В Дагестане обезврежены террористы, готовившие нападение на полицейских

10:40
  • воскресенье
  • 23 июня 2019

Мирные жители не пострадали

В Дагестане нейтрализованы двое боевиков запрещённой в России группировки “Исламское государство”. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, в Хасавюртовском районе республики силовики попытались остановить подозрительный автомобиль. Внутри находились двое вооружённых мужчин, они отказались сдаться властям и открыли огонь.

Представитель Информационного центра НАК Андрей Чацкий в интервью "ТВ Центр" сообщил, что преступники готовили нападение на сотрудников правоохранительных органов.

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