В Дагестане обезврежены террористы, готовившие нападение на полицейских

Мирные жители не пострадали

В Дагестане нейтрализованы двое боевиков запрещённой в России группировки “Исламское государство”. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, в Хасавюртовском районе республики силовики попытались остановить подозрительный автомобиль. Внутри находились двое вооружённых мужчин, они отказались сдаться властям и открыли огонь.

Представитель Информационного центра НАК Андрей Чацкий в интервью "ТВ Центр" сообщил, что преступники готовили нападение на сотрудников правоохранительных органов.