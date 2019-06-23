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Владельцы ресторанов в Грузии подняли цены для русских

11:36
  • воскресенье
  • 23 июня 2019

Скоро в стране не останется туристов из России

В Тбилиси не утихают акции протеста. Этой ночью несколько тысяч человек сначала митинговали перед зданием Парламента, затем окружили офис правящей партии. Снова звучат антироссийские лозунги., а владельцы некоторых кафе подняли цены только для русских. Манифестанты в центре Тбилиси по-прежнему настаивают на отставке главы МВД Грузии и проведении внеочередных выборов в парламент.

Ещё одно требование - освободить активистов, задержанных во время акции 20 июня. Тогда в столкновениях с полицией пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Чтобы избежать новых провокаций, протестующие решили не пускать под свои флаги политиков. Лидеров партий, в том числе оппозиционных, вытесняют из толпы. Однако градус антироссийских настроений по-прежнему зашкаливает, сообщает "ТВ Центр".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая ещё несколько дней назад сама называла Россию врагом и оккупантом, очень скоро сменила свой тон, очевидно, понимая, чем обернётся для ее страны закрытие российско-грузинской границы. "Туристы из России должны не бояться приезжать в Грузию, они любят нашу страну. А политики должны решать проблемы. Решение подразумевает объединение территорий Грузии. В любом случае эта ситуация никак не должна отражаться на туристах", – заявила глава государства.

Ежегодно в Грузию приезжают около двух миллионов наших туристов. Но с приостановкой 8 июля авиасообщения, о котором на днях объявил Владимир Путин, Тбилиси рискует потерять порядка 130 миллионов долларов. Российское небо будет закрыто и для полётов грузинских авиакомпаний. Они задолжали за аэронавигационные услуги полмиллиона рублей и почти восемьсот тысяч долларов.

Однако процесс запущен. Уже несколько грузинских ресторанов убрали со столиков меню на русском языке, а некоторые повысили цены  исключительно для русских туристов. В одном из музеев отказались проводить экскурсии на русском языке.

Большинство российских турооператоров уже прекратили продажу путёвок в Грузию. Деньги за уже купленные обещают вернуть в полном объёме. Те, кто путешествует самостоятельно, могут обменять авиабилеты без доплат и штрафных санкций. Чтобы вернуться в Россию, у наших соотечественников есть время до 8 июля.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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