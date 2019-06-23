Трамп передумал бомбить Иран

Глава Белого дома не может принять окончательное решение

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменял приказ о нанесении ракетного удара по Ирану, а лишь приостановил его исполнение. Глава Белого дома опроверг свои же слова, а затем обвинил СМИ в дезинформации, сообщает "ТВ Центр".

После того, как иранские ПВО 20 июня сбили над своей территорией американский разведывательный беспилотник, Трамп заявил, что Пентагон готов нанести в ответ точечные удары по трем иранским объектам. Но, за десять минут до начала силовой операции, он приказал отменить атаку. Глава Белого дома, якобы узнал, что удары могут привести к человеческим жертвам. И передумал. И вот сегодня, Трамп себя в Twitter заявляет обратное.

Я вовсе не отменял удар по Ирану, как об этом лживо сообщают. Я только приостановил его на данном этапе.

В Тегеране на последние слова Трампа пока не отреагировали. Но в самих США президент оказался под огнём критики своих главных противников - демократов. Один из возможных соперников действующего президента на предстоящих выборах, сенатор Берни Сандерс, обвинил его в эскалации напряженности между двумя странами.

А намерения Трампа нанести по Ирану ограниченный удар прокомментировал с сарказмом. Дескать, Трамп поджёг корзину с бумагой, а затем бросился её тушить, устроил кризис, а потом остановил атаку.

Масло в огонь подлила статья во влиятельной Washington Post. Если верить изданию, силовая операция Трампа против Ирана разворачивается в виртуальном пространстве. Президент, как пишет газета, одобрил кибератаки на компьютерные системы вооруженных сил Ирана. В администрации главы Белого дома эти сведения комментировать отказались. А сам Трамп, неожиданно сменил гнев на милость. И сказал, что он хочет стать лучшим другом Ирана.

Когда они откажутся от ядерного оружия у них будет богатая страна, они будут счастливы, и я буду их лучшим другом. Я надеюсь, что это произойдёт.

Иран тем временем заявляет, что не оставит без ответа любые провокации Пентагона, а эксперты уверены - до масштабного вооружённого конфликта в Персидском заливе дело, скорее всего, не дойдёт. Вашингтон предпочтёт и дальше оказывать экономическое давление на Тегеран. Что, впрочем, подтвердил и Дональд Трамп, когда сказал, что с 25 июня, вводит против Ирана новые и более жесткие санкции.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".