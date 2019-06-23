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Пилоты взбунтовались против скрывающей неполадки корпорации Boeing

11:08
  • воскресенье
  • 23 июня 2019

400 лётчиков подали коллективный иск в суд

Более 400 пилотов подали коллективный иск против компании Boeing, обвинив её в сокрытии конструктивных недостатков. Лётчики проходили обучение пилотированию лайнеров 737MAX. Напомним, полёты именно этой модели самолётов компании сейчас приостановлены из-за проблем в работе системы безопасности.

Авторы иска заявили, что они понесли огромные убытки и остались без работы.  Ошибки при производстве воздушных судов привели к катастрофам в Индонезии и Эфиопии, в которых погибли более 340 человек, сообщает "ТВ Центр".

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