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На Украине заканчивается газ

11:05
  • воскресенье
  • 23 июня 2019

Ситуация с поставками создаёт опасность для населения и промышленности

На Украине заявили о критическом дефиците газа. Запасы в подземных хранилищах практически истощились, не хватит даже на месяц. При этом у страны уже многомиллиардный долг поставщикам. Если украинские власти не найдут решение, возникнет чрезвычайная ситуация государственного масштаба.

Резервы газа на Украине снизились до критической отметки. В хранилищах находится всего 152 миллиона кубометров топлива, сообщает "ТВ Центр". В месяц страна потребляет в полтора раза больше, ситуация на грани катастрофы. Об этом заявили в дочернем предприятии "Нафтогаза", которое занимается транспортировкой сырья.

Причина дефицита - в несостоявшихся тендерах. От поставщиков не поступило ни одной заявки, они не хотят связываться с компанией с заоблачным долгом. В стране возможны перебои и с электроэнергией. Энергосети могут не справиться с нагрузкой из-за жары, об этом предупреждают украинские СМИ.

В других сферах жизни улучшений тоже не видно. Надежды населения на нового президента пока не оправдываются, а в самой команде Зеленского сваливают вину на Порошенко. Большие надежды новый президент возлагает на предстоящие парламентские выборы. Известный любитель раздавать советы - Михаил Саакашвили - предложил главе государства подкорректировать количество депутатов.

"Мне кажется, что Верховная Рада должна быть сокращена до 150 членов. Зачем Украине больше? Большинство этих людей никто не знает", - сказал беглый экс-президент Грузии.

Но тут Саакашвили ошибается. С приходом Зеленского в украинскую политику ворвался шоу-бизнес. Глава государства уже назначил на высокие посты людей из своей студии "95 квартал". Теперь хорошо знакомые украинскому зрителю лица будут штурмовать и Верховную Раду. От президентской партии "Слуга народа" собирается баллотироваться шоумен Сергей Сивохо. Так что юмора в украинской политике в ближайшее время, вероятно, станет ещё больше. 

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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