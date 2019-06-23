Родные советского пилота отказались хоронить его на Украине

Тело лётчика нашли российские поисковики

В Новгородской области с воинскими почестями предали земле останки советского лётчика Алексея Зеленского. Поисковики нашли его родственников на Украине, но они назвали солдата "российским агрессором" и отказались похоронить его на родине.

Синяя пилотка и флаг Военно-воздушных сил - так начинается торжественная церемония прощания с советским лётчиком Алексеем Зеленским. Его последнее место службы – 160-й истребительный авиаполк Волховского фронта. Он погиб на новгородской земле 12 июня 1942 года. Но родом старший сержант из Днепропетровска. Поэтому изначально поисковики , как и положено, планировали передать останки родственникам на Украине, но те отказались, сообщает "ТВ Центр".

Было принято решение похоронить летчика на новгородской земле. 20-летний Алексей Зеленский был настоящим героем: стремился атаковать врага и часто возвращался на подбитом самолете. Буквально за месяц до своей гибели он храбро сражался в воздушном бою, где участвовали по 20 истребителей с каждой стороны. И даже с пробитым баком смог двумя прицельными очередями сбить немецкий "Хенкель". После этого сражения его представили к награждению орденом Красного Знамени. Но получить награду лётчик Зеленский не успел, через месяц он погиб в бою.

"У него был пробит бензобак. Он возвращался уже на свою территорию и по дороге был атакован. Практически уже на бреющем полёте, когда дымится самолет, когда уже горит бензобак. Дотянуть до своих не успел и ушёл штопором в землю недалеко от деревни Кузино", - рассказала командир Чудовского поискового отряда имени Ерастого, представитель поисковой экспедиции "Долина" Елена Марцинюк.

Лётчика и машину нашли только через 76 лет. Раскопки оказались непростыми, но документы Алексея Зеленского оказались в хорошей сохранности, поэтому героя смогли быстро идентифицировать. Теперь его останки покоятся на воинском захоронении в деревне Селищи Новгородской области. А его фамилия будет увековечена на одной из мемориальных плит.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".