Следы жизни? Сенсационные находки на Марсе

Американский марсоход обнаружил метан

На Марсе нашли новые следы возможной органической жизни. Как сообщили в NASA, аппарат Curiosity зафиксировал в атмосфере Красной планеты высокий уровень метана. На Земле этот газ, в том числе, производят живые организмы - бактерии.

Учёные полагают, что такие объёмы углеводородов появились совсем недавно, поскольку в тонкослойной атмосфере Марса молекулы метана разложились бы под действием солнечного света и в процессе химических реакций, сообщает "ТВ Центр".

Ранее исследователи уже фиксировали уровни углеводорода на Марсе, но в меньшей концентрации. Позже выяснилось, что количество этого газа в атмосфере планеты увеличивается летом при благоприятных для размножения бактерий условиях, и сокращается зимой, когда организмы впадают в анабиоз, что косвенно указывает на наличие возможной жизни на Марсе.