Раскрыто содержание потерянной Путиным записки

Женщина просила помочь осуждённому сыну

Журналисты узнали, что было в записке, за потерю которой стыдно Владимиру Путину. Во время "Прямой линии" 20 июня президент рассказал историю о том, что он не смог помочь женщине, прорвавшейся к нему через оцепление во время визита в один из регионов страны. Путин признался, что до сих пор испытывает чувство стыда за то, что переданная ему записка пропала.

Выяснилось, что эта история произошла в Сыктывкаре в 2010 году, сообщает РИА Новости. Женщину звали Валентина, она провела целый день в надежде на встречу с президентом и, в конце концов, ей удалось передать Путину записку с просьбой о помощи в поиске справедливости относительно её осуждённого сына. Но послание было потеряно и до сих пор не известно – помог ли кто-то просившей за сына женщине.