После массовых беспорядков власти Грузии пригласили россиян в гости

Тем временем российские туристы спешно покидают страну

Власти Грузии всерьёз обеспокоены сокращением турпотока из России на фоне массовых беспорядков и отмены авиасообщения. Президент страны Саломе Зурабишвили считает, что политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России.

"Туристы должны приезжать в Грузию, потому что любят эту страну, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедших событий", - сказала Зурабишвили в интервью телекомпании Euronews.

Напомним, что 21 июня после событий в центре Тбилиси, где антироссийски настроенная толпа устроила массовые беспорядки, президент Владимир Путин распорядился приостановить полёты российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля. Накануне, 22 июня стало известно, что Россия также закроет своё небо для грузинских авиаперевозчиков. Туроператорам рекомендуется не продавать путёвки в Грузию, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.