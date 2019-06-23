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После массовых беспорядков власти Грузии пригласили россиян в гости

10:06
  • воскресенье
  • 23 июня 2019

Тем временем российские туристы спешно покидают страну

Власти Грузии всерьёз обеспокоены сокращением турпотока из России на фоне массовых беспорядков и отмены авиасообщения. Президент страны  Саломе Зурабишвили считает, что политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России.

"Туристы должны приезжать в Грузию, потому что любят эту страну, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедших событий", - сказала Зурабишвили в интервью телекомпании Euronews.

Напомним, что 21 июня после событий в центре Тбилиси, где антироссийски настроенная толпа устроила массовые беспорядки, президент Владимир Путин распорядился приостановить полёты российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля. Накануне, 22 июня стало известно, что Россия также закроет своё небо для грузинских авиаперевозчиков. Туроператорам рекомендуется не продавать путёвки в Грузию, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

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