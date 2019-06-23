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Дочь Долиной оставила раздирающее душу послание умершей Началовой

10:17
  • воскресенье
  • 23 июня 2019

Девушки долгие годы дружили

Ангелина Миончинская, дочь Ларисы Долиной, тесно дружила с Юлией Началовой. Девушки многое пережили вместе. Когда певица скончалась, Ангелина не смогла принять утрату. Она часто вспоминает подругу и со страницы в Instagram обращается к ней.
Как живет Вера Алдонина. Фото дочери Юлии Началовой

Дочь Долиной в ужасе от тех, кто пытается использовать имя Началовой в своих личных целях. По словам Миончинской, недоброжелатели создают аккаунты под фамилией певицы и пишут комментарии от ее имени.

"Невозможно смотреть. Хочется вам орать, что так нельзя, но вы в другой системе координат и уже себе разрешили. Юлька была не против, - это ли не признание. После 16 марта это подло, хотя бы по отношению к Вере, маме и папе", - пристыдила народ Ангелина.

После этого подруга обратилась к самой Юлии. "Я очень скучаю, но ты и ощущение потери тебя… Теперь нас трое, и это до моего гроба. Пусть тебе спокойно, не больно, каждую минуту с тобой. Время это не лечит, и это хорошо", - написала девушка.

К посту дочь Долиной прикрепила фотографию с Началовой. На снимке подружки кривляются в объектив камеры. Селфи вышло очень жизнерадостным. Но для поста в соцсети Ангелина сделала его черно-белым.

Поклонники певицы поддержали Ангелину. Люди оставили десятки комментариев под постом. "Сердце разрывается от ваших слов", "Юля всегда и всех прощала, она была светлым ангелом", "Душу просто рвет от такого, сил вам Ангелина", "Я плачу вместе с вами", - написали почитатели таланта Юлии ее подруге.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от lina & sasha (@dolinalina)

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта. Певице было 38 лет. У нее осталась дочь Вера от брака с Евгением Алдониным.

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