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Содом и Гоморра: в Киеве схлестнулись националисты и геи

12:30
  • воскресенье
  • 23 июня 2019

"Марш равенства" пытались сорвать радикалы

Марш представителей граждан нетрадиционной сексуальной ориентации в Киеве начался со столкновений с националистами. "Марш равенства" проходил по центру украинской столицы под неодобрительные окрики его противников. В какой-то момент националисты попытались остановить шествие, но полиция оперативно оттеснила радикалов, сообщает ТАСС.

Через некоторое время геи и лесбиянки были вынуждены изменить маршрут, так как впереди около 70 противников шествия перекрыли улицу. Националисты держали в руках плакаты с надписями: "Украина - не Содом" и "Папа, мама - хорошо. Папа, папа - плохо".

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