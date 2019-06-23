Содом и Гоморра: в Киеве схлестнулись националисты и геи

"Марш равенства" пытались сорвать радикалы

Марш представителей граждан нетрадиционной сексуальной ориентации в Киеве начался со столкновений с националистами. "Марш равенства" проходил по центру украинской столицы под неодобрительные окрики его противников. В какой-то момент националисты попытались остановить шествие, но полиция оперативно оттеснила радикалов, сообщает ТАСС.

Через некоторое время геи и лесбиянки были вынуждены изменить маршрут, так как впереди около 70 противников шествия перекрыли улицу. Националисты держали в руках плакаты с надписями: "Украина - не Содом" и "Папа, мама - хорошо. Папа, папа - плохо".