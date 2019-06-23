К акции «Свеча памяти» присоединились тысячи москвичей

Люди пришли на Поклонную гору, чтобы почтить память солдат

Москвичи приняли активное участие в акции "Свеча памяти": в День памяти и скорби около 10 тысяч человек пришли в Музей Победы на Поклонной горе. Свечи памяти зажгли ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, общественные и политические деятели, школьники и студенты, сообщили в пресс-службе музея.

Среди почётных гостей были председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артём Хуторской, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Всероссийская акция стартовала в Музее Победы в ночь с 21 на 22 июня. Волонтёры, военнослужащие и представители общественных организаций зажгли 1418 свечей - по числу дней войны. Одновременно на фасад Музея Победы спроецировали грандиозную инсталляцию с изображением горящих свечей.

А утром 22 июня в музее была установлена главная всероссийская «Свеча памяти», которая была зажжена накануне во время поминальной службы в Елоховском кафедральном соборе.

Акция проводится с 2009 года накануне Дня памяти и скорби и в День Победы. В России «Свеча памяти» стала важным общенародным актом солидарности наряду с акциями «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк».