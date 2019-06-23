Человечество предупредили о скором начале ядерной войны

Мир приближается к опасной черте

Мир стал ещё на один шаг ближе к ядерной войне. Влиятельный американский журнал National Interest опубликовал невесёлый прогноз, касающийся скорого уничтожения человечества. По мнению авторов издания, испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, а там и до глобальной катастрофы недалеко.

Журналисты подчеркивают, что для достижения сверхзвуковой скорости индийским инженерам не потребуется добиваться развития скорости до 20 Махов, как у российского оружия. Волне будет достаточно и пяти Махов. В случае воны это означает, что авианосцы и авиабазы можно уничтожить массовым залпом неуловимых ракет, а на стратегическом уровне это говорит о том, что сверхзвуковое оружие поистине устрашающе.

С помощью таких ракет даже без ядерных боеголовок можно уничтожить ядерный арсенал противника уже первым ударом.

Напомним, что Индия и Пакистан в течение долгих лет не могут урегулировать статус штата Кашмир. Последний паз всплеск напряжённости в приграничном регионе наблюдался в феврале 2019 года, когда военные самолёты двух стран устроили воздушные бои в небе над Кашмиром.