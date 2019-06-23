ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пуск новой российской ракеты сняли на видео

13:11
  • воскресенье
  • 23 июня 2019

"Хризантема" может пробить метровую броню

Телеканал "Звезда" опубликовал уникальное видео первого применения ракеты для модернизированного «Ночного охотника» - вертолёта Ми-28НМ. Современная управляемая ракета "Хризантема-В" с головкой самонаведения уничтожила макет танка с минимальной погрешностью.

Вертолёт должен скоро поступить на вооружение российской армии. В его боевом оснащении будет и суперсовременная ракета повышенной мощи, которая может работать как по наземным, так и по подводным и надводным целям. Технические характеристики ракеты пока не разглашаются. Известно лишь, что она может пробивать броню толщиной один метр двадцать сантиметров и это - абсолютный мировой рекорд.

Главное сегодня
Вертолет Ми-28
Вертолет Ми-28
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.