Пуск новой российской ракеты сняли на видео

"Хризантема" может пробить метровую броню

Телеканал "Звезда" опубликовал уникальное видео первого применения ракеты для модернизированного «Ночного охотника» - вертолёта Ми-28НМ. Современная управляемая ракета "Хризантема-В" с головкой самонаведения уничтожила макет танка с минимальной погрешностью.

Вертолёт должен скоро поступить на вооружение российской армии. В его боевом оснащении будет и суперсовременная ракета повышенной мощи, которая может работать как по наземным, так и по подводным и надводным целям. Технические характеристики ракеты пока не разглашаются. Известно лишь, что она может пробивать броню толщиной один метр двадцать сантиметров и это - абсолютный мировой рекорд.