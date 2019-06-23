20 лет за убийство отца-тирана: трагедия сестёр Хачатурян

Закончено следствие по громкому делу

Деле сестёр Хачатурян поделило общество на два лагеря: одни не устают выходить на пикеты в поддержку девушек, другие уверены, что они заслуживают самого строгого наказания. История Марины, Ангелины и Кристины, зарезавших собственного отца, похоже, скоро закончится. Дело готово к передаче в суд, который может отправить девушек за решётку на 20 лет.

Несмотря на то, что следствие по резонансному делу окончено, вопросы остались. Возле главного управления Следственного комитета на этой недели наблюдались очереди из желающих постоять в одиночном пикете. Призыв организовать этот флэш-моб в поддержку сестёр Хачатурян был подхвачен десятками людей. Всем, в том числе и следователям, ясно - отец сестёр был домашним тираном. Экспертами установлено и запротоколировано, что иного мотива убийства кроме страха за собственную жизнь у фигуранток этого дела не было. Тем не менее, обвинение по статье "Преднамеренное убийство в составе группы лиц по предварительному сговору" осталось прежним.

По материалам следствия, 27 июля 2018 года 57-летний Михаил Хачатурян по очереди вызывал к себе дочерей, чтобы отругать за плохое поведение. При этом он распылял им в лицо содержимое газового баллончика. Во время экзекуции старшей из сестёр Кристине стало плохо и она потеряла сознание. Тогда отец отнёс её в ванную и раздел. Дальнейшие подробности не разглашаются. Когда позже мужчина уснул, перепуганные младшая и средняя дочери напали на родителя с ножом и молотком. Позже на теле Михаила Хачатуряна экспертиза выявила свыше 30 ударов ножом. Он умер на лестничной площадке. Его родные потребовали самого жёсткого уголовного наказания для всех троих сестёр, сообщает "ТВ Центр".

Друзья и родственники Михаила Хачатуряна, многим из которых он помогал материально, намерены восстановить его репутацию. Они категорически не согласны с результатами посмертного психолого-психиатрического заключения Центра имени Сербского, которое выявило у погибшего смешанное расстройство личности.

На стороне сестёр Хачатурян их мать Аурелия Дундук и родной брат Сергей. Отец семейства выгнал обоих из дома за два года до трагедии. Они намерены добиваться посмертного возбуждения уголовного дела по факту педофилии в отношении отца-деспота. Адвокат одной из девушек Алексей Паршин сообщил, что в деле появились новые обстоятельства: Хачатурян рассылал порноролики подругам девочек.

На любого, кто осмеливался ему перечить, Хачатурян попросту направлял пистолет. А заявления в полицию, которые родные сестёр, учителя и соседи писали на Михаила, каким-то образом тут же оказывались у него, и он рвал их демонстративно у сестёр на глазах.

Во время следствия вскрылись и другие ужасы из будней сестёр: они жили под постоянным прицелом видеокамер, расставленных отцом по всей квартире, которая к тому же была нашпигована оружием. Правозащитники требуют призвать к ответу тех, кто выдавал человеку с расстройством личности разрешение на хранение оружия. И самое главное: считают, что дело должно быть переквалифицировано на статью - о допустимой самообороне. "Здесь речь идет не про убийство, речь идет про самооборону. Они это делали для того, чтобы спасти свою жизнь", - заявила директор центра «Насилию.нет» Анна Ревина.

Адвокаты сестёр Хачатурян намерены ходатайствовать о рассмотрении дела судом присяжных заседателей. И если те признают девушек невиновными, это может стать прецедентом для подобных дел, связанных с домашним насилием.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".