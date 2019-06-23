"Верните папу!" Семилетняя россиянка записала видеообращение к Зеленскому

Отца Варвары арестовали на Украине

Семилетняя Варвара Резуник из Севастополя обратилась к президенту Украины с просьбой отпустить её отца. Девочка записала видеообращение к Владимиру Зеленскому, сообщает РИА Новости Крым.

"Владимир Александрович, меня зовут Варвара. Я из Севастополя. Моего папу арестовали на Украине. Я очень вас прошу вернуть папу домой. Мой папа хороший. Он просто всегда всем помогал", - просит Варвара.

Степана Резуника задержали украинские пограничники в июле этого года. Его подозревают в участии в крымском народном ополчении в 2014 году. Мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.

В 2014 году в разгар событий на Майдане крымчане организовали ополчение, чтобы не допустить повторения событий на Донбассе. Его основной задачей стало поддержание правопорядка на полуострове.