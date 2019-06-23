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Грузинские футболисты подхватили русофобскую истерию

15:39
  • воскресенье
  • 23 июня 2019

Спортсмены вышли на поле с антироссийскими лозунгами

Антироссийские настроения захлёстывают Грузию: русофобские лозунги поддержали местные футболисты. Спортсмены вышли на очередные матчи  19-го тура национального чемпионата в белых и чёрных футболках с надписями о том, что Россия оккупировала часть Грузии.

Свою антироссийскую позицию зафиксировали кутаисский "Торпедо", тбилисский "Локомотив" и другие клубы, пишет ГрузияOnline.

Напомним, что 20 июня антироссийские активисты устроили массовые беспорядки на площади перед парламентом. Днём позже президент Владимир Путин распорядился приостановить полёты российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля. Накануне, 22 июня стало известно, что Россия также закроет своё небо для грузинских авиаперевозчиков. Туроператоры прекращают продажи путёвок в Грузию, россияне массово отказываются от отдыха в этой стране.

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