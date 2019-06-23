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Алину Загитову обвинили в воровстве

16:18
  • воскресенье
  • 23 июня 2019

Фигуристке досталось за "хореографический плагиат"

Блистательное выступление российской фигуристки Алины Загитовой в Японии омрачено обвинениями в том, что она украла свой номер у американцев. Плагиат заметила известный американский хореограф Джоджо Гомез. У себя в Instagram она разразился критикой в адрес Даниила Глейхенгауза, постановщика программы Загитовой.

Даниил Глейхенгауз, я польщена, что вы так вдохновились моей работой, но в следующий раз вместо того, чтобы воровать, наймите меня и купите билет в Японию.

На прошлой неделе Алина Загитова блестяще выступила в Японии на  ледовом шоу Fantasy on Ice. Номер был великолепен, но Загитовой тут же досталось за то, что она танцевала под любимую песню другой российской фигуристки. Композиция Bad Guy молодой американской певицы Билли Айлиш, оказывается, очень нравится Евгении Медведевой. Её поклонницы попытались устроить мини-скандал в Instagram Даниила Глейхенгауза.

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