Кремль поставил точку в истории с потерянной запиской для Путина

Ситуацию прояснил Дмитрий Песков

В истории с потерянной запиской для Путина поставлена точка. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, чем она закончилась. "Те, кто потерял записку, больше ничего не терял, можно с уверенностью это сказать. А женщину так и не нашли», - сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Песков также напомнил, что президент не просто щепетилен, он беспощаден в вопросах, касающихся обращений граждан. Во время "Прямой линии" 20 июня президент рассказал о том, как он не смог помочь женщине, которая передала ему записку. Путин признался, что ему до сих пор стыдно.

Позже репортёры РИА Новости узнали некоторые подробности этой истории и выяснили, что было в бесследно пропавшей записке. Всё произошло в Сыктывкаре девять лет назад. Женщину звали Валентина, ей с большим трудом удалось передать Путину записку с просьбой о помощи в поиске справедливости относительно её осуждённого сына.