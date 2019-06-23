"Да, это правда": Климова ответила на вопрос о разводе с Месхи

Пара прожила в браке четыре года

Екатерина Климова разводится с Гелой Месхи, эти слухи подтвердил Гоша Куценко. В интервью программе "Ты не поверишь" на телеканале НТВ актёр признался, что сам узнал об этом несколько дней назад, но уже успел поговорить на болезненную тему с самой Климовой.

«Мы как раз сегодня с ней говорили об этом. Катя вообще не склонна делиться особо эмоциями. Я спросил: «Это правда?» Она сказала, что да. Я могу вам сказать, что это правда», - рассказал Куценко.

Екатерина Климова обходит эту тему стороной и с журналистами не общается. На днях у актрисы прямо спросили про развод и она ответила: «А я тут при чём?»

Свадьба Климовой и Месхи состоялась в 2015 году, в том же году у пары родилась дочь Бэлла. До этого актриса дважды была замужем – за ювелиром Ильёй Хорошиловым и актёром Игорем Петренко.