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"Да, это правда": Климова ответила на вопрос о разводе с Месхи

17:27
  • воскресенье
  • 23 июня 2019

Пара прожила в браке четыре года

Екатерина Климова разводится с Гелой Месхи, эти слухи подтвердил Гоша Куценко. В интервью программе "Ты не поверишь" на телеканале НТВ актёр признался, что сам узнал об этом несколько дней назад, но уже успел поговорить на болезненную тему с самой Климовой.

«Мы как раз сегодня с ней говорили об этом. Катя вообще не склонна делиться особо эмоциями. Я спросил: «Это правда?» Она сказала, что да. Я могу вам сказать, что это правда», - рассказал Куценко.

Екатерина Климова обходит эту тему стороной и с журналистами не общается. На днях у актрисы прямо спросили про развод и она ответила: «А я тут при чём?»  

Свадьба Климовой и Месхи состоялась в 2015 году, в том же году у пары родилась дочь Бэлла. До этого актриса дважды была замужем – за ювелиром Ильёй Хорошиловым и актёром Игорем Петренко.

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