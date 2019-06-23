Россия и Япония не пришли к согласию по Курилам

План совместной деятельности на островах провалился

Россия и Япония не смогли найти компромисс в вопросе совместной деятельности на Курильских островах. Планировалось, что на саммите G20 в Осаке 28 июня Москва и Токио поставят свои подписи под соглашением, которое даст старт туристическим проектам и строительству инфраструктуры.

Как сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники, причиной срыва договорённостей стали разногласия между Москвой и Токио. Переговоры о совместном использовании островов не велись с прошлой осени. До этого стороны обсуждали пять направлений сотрудничества: выращивание аквакультур, создание тепличных хозяйств, туризм, строительство объектов для ветроэнергетики и мусороперерабатывающих заводов.

Накануне, 22 июня президент Владимир Путин пообещал, что российский флаг над Курилами не будет спущен. Напомним, что Япония оспаривает принадлежность четырёх островов Курильской гряды, но серьёзных подвижке в переговорах между Москвой и Токио не наблюдается уже несколько десятков лет.