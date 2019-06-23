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Грузия спешно ищет замену российским туристам

18:07
  • воскресенье
  • 23 июня 2019

Посольства по всему миру зазывают гостей

В Грузии не на шутку перепугались из-за оттока российских туристов, которые ежегодно приносят казне сотни миллионов долларов. Осознав, что россиян нужно срочно заменить на граждан других стран, грузинские посольства за рубежом начали активнее приглашать иностранцев отправиться в отпуск в солнечную Грузию.

Рекламные ролики опубликовали сразу несколько диппредставительств на своих страницах в Facebook. К кампании в поддержку республики как туристического направления подключились её бывший министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, послы в Австрии и Литве Давид Дондуа и Хатуна Салуквадзе.

Ранее президент страны  Саломе Зурабишвили заявила, что политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России. "Туристы должны приезжать в Грузию, потому что любят эту страну, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедших событий", - сказала Зурабишвили, на что в Москве ей ответили – российские туристы никому ничего не должны. Резкое заявление сделала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

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