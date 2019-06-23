ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина готовит новую провокацию у морских границ России

18:46
  • воскресенье
  • 23 июня 2019

Киев пообещал усилить давление на Москву

Украина намерена ограничить российскую морскую активность в рамках так называемой новой волны давления. В чём это будет заключаться, пока не ясно, но, очевидно, что речь идёт о подготовке новых провокаций в Керченском проливе. Воинственные заявления сделал министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает РИА Новости. 

"После 25 июня Украина начнёт новую волну давления на Россию на международных площадках. Это произойдет, если Кремль до вторника не представит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчёт об освобождении военнопленных украинских моряков", - сказал глава украинской дипломатии.

Напомним, что в ноябре прошлого года три украинских корабля устроили провокацию возле Крымского моста, они не реагировали на сигналы российских пограничников. В итоге суда и моряки были арестованы. В конце мая этого года Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков. В Москве напомнили, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.

Главное сегодня
Украинские корабли
Украинские корабли
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.