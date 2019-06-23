Украина готовит новую провокацию у морских границ России

Киев пообещал усилить давление на Москву

Украина намерена ограничить российскую морскую активность в рамках так называемой новой волны давления. В чём это будет заключаться, пока не ясно, но, очевидно, что речь идёт о подготовке новых провокаций в Керченском проливе. Воинственные заявления сделал министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает РИА Новости.

"После 25 июня Украина начнёт новую волну давления на Россию на международных площадках. Это произойдет, если Кремль до вторника не представит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчёт об освобождении военнопленных украинских моряков", - сказал глава украинской дипломатии.

Напомним, что в ноябре прошлого года три украинских корабля устроили провокацию возле Крымского моста, они не реагировали на сигналы российских пограничников. В итоге суда и моряки были арестованы. В конце мая этого года Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков. В Москве напомнили, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.