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Сильно сдавшие американские знаменитости облили Россию грязью

19:32
  • воскресенье
  • 23 июня 2019

Они записали русофобский ролик

Роберт Де Ниро, Стивен Кинг, Мартин Шин и другие сильно постаревшие и неважно выглядящие американские знаменитости снялись в антироссийском ролике. Они обвинили президента США Дональда Трампа в сговоре с Москвой.

Каждой звезде досталось по одной фразе; в целом текст сводится к тому, что   российское правительство атаковало демократию Соединенных Штатов и  развернуло массивную тайную операцию, чтобы помочь Дональду Трампу стать президентом. Знаменитости ссылаются на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который, к слову сказать, не нашёл свидетельств сговора.

Это не первый политический опыт голливудских звёзд в деле виртуальной борьбы с Россией. Два года назад известный американский актёр Морган Фримен снялся в ролике так называемого "Комитета по расследованию против России", где призвал защитить демократию США от Москвы.

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Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
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