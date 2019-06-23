Валуев после слухов о раке назвал свой точный диагноз

"Здоров, как бык", - заявил депутат

Бывший боксёр, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев вынужден разоблачать домыслы журналистов, которые написали о его смертельном заболевании. "Рака мозга нет", - сообщил со смехом Валуев в интервью "Комсомольской правде".

Репортёры, тиражирующие накануне, 22 июня новость о "раке Валуева", ссылались на его интервью телеканалу "ТВ Центр", в котором спортсмен рассказал о двух перенесенных операциях на головном мозге. Примечательно, что во время беседы с ведущей программы "Он и Она" Кирой Прошутинской депутат ни разу не обмолвился о раке.

Диагноз Валуева – акромегалия. Это заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза. В отделе мозга образуется опухоль, которую удаляют хирургическим путём, а потом проводится лечение гормональными препаратами. По словам Николая Валуева, он действительно дважды ложился на операцию и сейчас здоров как бык.