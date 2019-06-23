ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Валуев после слухов о раке назвал свой точный диагноз

19:07
  • воскресенье
  • 23 июня 2019

"Здоров, как бык", - заявил депутат

Бывший боксёр, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев вынужден разоблачать домыслы журналистов, которые написали о его смертельном заболевании. "Рака мозга нет", - сообщил со смехом Валуев в интервью "Комсомольской правде".

Репортёры, тиражирующие накануне, 22 июня новость о "раке Валуева", ссылались на его интервью телеканалу "ТВ Центр", в котором спортсмен  рассказал о двух перенесенных операциях на головном мозге. Примечательно, что во время беседы с ведущей программы "Он и Она" Кирой Прошутинской депутат ни разу не обмолвился о раке.

Диагноз Валуева – акромегалия. Это заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза. В отделе мозга образуется опухоль, которую удаляют хирургическим путём, а потом проводится лечение гормональными препаратами. По словам Николая Валуева, он действительно дважды ложился на операцию и сейчас здоров как бык.

Главное сегодня
Николай Валуев
Николай Валуев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.